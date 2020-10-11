لتوفير مصاريف صيانته.. 7 نصائح للحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك

انتشرت بشكل كبير السيارات التي تعمل بناقل لحركة الأتوماتيكي، وأصبحت السيارات التي تعمل بناقل الحركة المانيوال غير مرغوب فيها بشكل كبير، نظراً لسهولة التعامل مع السيارات الأتوماتيك في القيادة اليومية وفي الطرقات المزدحمة.

على الجانب الآخر يعتبر الفتيس الأوتوماتيك أكثر عرضة للتهالك إذا لم يتم التعامل مع بشكل صحيح للحفاظ على عمره، لذلك لابد من معرفة كاملة بالطريقة الصحيحة للتعامل معه، نظراً لأن صيانته تتكلف الكثير من الأموال.

وفي هذا الصدد، قال مدرب القيادة الدولي وليد جمال لـ"الوطن"، إن ناقل حركة الأوتوماتيك انتشر بشكل كبير نتيجة سهولة التعامل معه في الشوارع، ورغم ذلك يجب أخذ بعض الاحتياطات في التعامل معه، لأن تكاليف صيانته مرتفعة، كما أن كل الورش ليست متخصصة في صيانته.

وأضاف أن النقلات الأساسية في كل فتيس هي حرف الـ"P" ودورة الـ"Park" حرف الـ"R" ويعنى "مارشدير"، بينما يعني حرف الـ"N" وضع المرور، وحرف الـ"D" يعني وضع القيادة.

وذكر أن هناك بعض الأمور التي يجب وضعها في الحسبان أثناء الاستخدام اليومي، وهي:

1- الابتعاد عن استخدام وضع الـ"P" إلإ في إشارات المرور الطويلة أو عند الركن.

2- عدم ترك السيارة على وضع الـ"D" لمدة تزيد عن دقيقة.

3- عدم الضغط على دواسة الوقود أثناء وجود السيارة على وضع الـ"N" ثم الانتقال لوضع الـ"D".

4- يجب تغيير زيت الحركة كل مسافة تقريباً 100 ألف كيلو مع مراعاة الكشف عليه باستمرار وتزويده في حالة نقصه.

5- عدم الانتقال من وضع إلى آخر أثناء سير العربية حتى وإن كانت الحركة بسيطة.

6- الاعتماد على إيقاف السيارة بواسطة المكابح فقط، وعدم استخدام ناقل الحركة.

7- الضغط على دواسة الفرامل عند التغيير بين النقلات بشكل مستمر.