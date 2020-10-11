عماد الدين حسين: مصر قادرة على مواجهة المؤامرات الخارجية

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الوعي هو المفتاح الرئيسي الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث أن "الوعي" كلمة شاملة تضم فيما بعدها الكثير من النقاط الهامة.

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي لم يعد كلمته قبل ظهوره في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، كما أن مصر لا تخشى من أي تدخل خارجي، وقادرة على مواجهة كل المؤامرات الخارجية التي تحدق بها، موضحًا أن الرئيس قد لفت نظره إحدى الصور الخاصة بدولة سوريا بعدما هدمت كافة المنازل بأحد المدن السورية: "من حق المواطنين يختلفوا مع الحكومة في الآولويات، ولكن يجب عدم اللجوء للعنف والتخريب".

وأكد، "بالوصول للعنف والتخريب لن توجد دولة، كما يحدث في سوريا وعدد من الدول العربية التي عانت من انتفاض الثورات بها، وأدت إلى الهدم بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين لا يدركوا نقطة "الوعي" بمعناه الصحيح، موضحا ضرورة المحافظة على استقرار الدولة لأنه الهدف الأسمي للجميع، وهناك الكثير من المواطنين لا يفهمون القصة برمتها: "فيه ناس بتقول هتعمل مظاهرة وتطلع وتخرب، للوهلة الأولى هتكون مفيده ليه ولمصالحة، ولكن إلى أين ستذهب الدولة بعد ذلك؟، والتغيير العنيف لا يؤدى للتغير للأفضل".

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق: "الرئيس عايز يوصل لنمو أفضل وتحقيق اقتصاد أقوى حتى يعم الرخاء على كافة المواطنين، ويشعرون بالتحسن الكبير في حياتهم، وهناك بعض المعلومات التي يتداولها ربات البيوت فيما بينهم تتحول فيما بعد إلى معلومات وهي أشياء خاطئة تمامًا، وهناك من يلجأ إلى اختلاق أو استغلال قضايا ملحة على الساحة المصرية".