حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على التركيز العالي، تجعله قادر على الاهتمام بتفاصيل أحبائه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط ومعاكسة القمر، حاول أن تظل مثابرًا ومتفائلًا بالمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد مع الحبيب.. حاول أن تكون مرنًا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.