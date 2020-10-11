عماد الدين حسين: المعارضون بالخارج بيستخدموا 95% من الأكاذيب

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الإرهابيين والمتطرفين باتوا لا يلجأون إلى الحروب العتادة، ولكنهم دائما ما يتخفوا خلف شعارات براقة مثل قانون التصالح أو غيره: "بيستخدموا 5% من الحقيقية و95% من الأكاذيب".

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة والإعلام والمجتمع عليهم الأولوية الكبرى في تنمية وعي المواطنين والعمل على زيادته، موضحًا أن الرئيس السيسي وخلال الندوة التثقيفية الـ32 لقوات المسلحة أكد على عدم تصالحة مع الإرهابيين الذين دعوا إلى هدم الدولة المصرية من الخارج، وغيرهم من الدول مثل تركيا التي نادى رئيسها للتصالح مع مصر ولكن تم الرفض.

وأكد، أن التصالح فيما بين الدول أو أعداء مصر بالخارج ليس كتصالح أي شخصين وقعت بينهم مشكلة، ولكن مثل هؤلاء دائمًا ما يستخدمون الأكاذيب ويسعوا إلى التخريب وأذى المواطنين، وهو أمر يشمل الكثير من الأطراف وليس طرف واحد، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين الاقتناع بالعمل والتضحية من أجل التقدم والازدهار والنهوض بالدولة.

وتابع: "ممكن مسلسل واحد يفلح فيما لم يفلح فيه آلاف المقالات والخطب، وفي حال تم وضع الرسالة في غلاف جيد يتقبلها الكثير من المواطنين، وأحيانًا الطريقة أو الوسيلة مبتبقاش فعالة".