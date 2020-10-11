باحث: مصر أكثر دولة تواجه إعلاما معاديا من منصات كاذبة

قال كامل الكامل، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 كانت بمثابة رسائل إلى الشعب المصري، وإلى المتآمرين على الدولة المصرية، حيث أوضح أن الألاعيب معروفة للجميع ومكشوفة وستفشل مهما طال الأمر، مشددًا على أهمية التوعية وهذا ما أكد عليه دائمًا الرئيس في الندوات التثقيفية.

وأضاف "الكامل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، على شاشة "extra news"، أن مصر تُعد أكثر دولة تواجه إعلامًا معاديًا موجهًا من منصات تبث أكاذيب وتثير بلبلة، فمصر هي الدولة الوحيدة التي خصصت لها دولة قطر الداعمة للإخوان قناة باسم "الجزيرة مباشر مصر"ـ ورغم تغير اسمها حاليا لكن محتواها لم يتغير وما زالت تبث الكراهية ضد مصر.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أنه على المصريين مشاهدة اعترافات قيادات الإخوان بأنهم يعملون من أجل المال بحسب الاعتراف الذي قال الإعلامي طارق قاسم في فيديو له على فضائية "مكملين"، وأشار إلى إن من يدير القناة هو مسؤول إنجليزي.

وأشار إلى أن إعلامي الإخوان أمثال أيمن نور والقيادي الإخواني محمود حسين هم مؤجورون، كما لفت إلى أن القيادي حمزة زوبع "يقطع عيش" كل من ينتقده ويجعله "مساح سلالم" في تركيا حتى يكون عبرة للجميع، كما أن الشباب نفذوا تحدي جديد بعنوان "تقدر تقول انجازات السيسي في 3 دقائق؟" وكانت تمر الـ3 دقائق ولا ينتهون من ذكر الإنجازات، وهذا أكبر دليل على عمل الدولة المستمر في الطرق وبناء الإسكان الاجتماعي قائلا "الدولة تعمل ليل نهار".

واختتم "الكامل" حديثه مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بملف التوعية المقدمة للشعب المصري من أجل إجهاض الأكاذيب التي يبثها أهل الشر، فهم لا يعملون من أجل قضية أو رؤية، ولكن من أجل المال، وهم مجرد أدوات في أيادي دول أخرى.