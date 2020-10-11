الديهي: سنظل في خصومة مع الإخوان إلى يوم الساعة.. ويجب إعدام قياداتهم

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، عن فكرة التصالح مع الجماعة الإرهابية، التي رفضها الرئيس رفضًا باتًأ، موضحًا أن مصر في خصومة مع تلك الجماعة الإرهابية، إلى يوم الدين، "الرئيس قال سيحاجج هؤلاء يوم القيامة، يقولون الله وأكبر بالباطل".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "أقول للمصريين انتبهوا للناس اللي بتكرهكم بجد، اللي عايزين يقلبوا فرحكم مآتم، فعدم المعرفة لا يعفي من المسؤولية، الرئيس حسمها اليوم"، مطالبًأ بتنفيذ حكم الإعدام على قيادات الإخوان التي صدر ضدهم أحكام قضائية.

وتابع:" هؤلاء ثبت بالأدلة أنهم أذنبوا فلماذا لم نتخلص منهم؟، صفوت حجازي حتي هذه اللحظة يعيش، وهم من حرض على القتل لماذا لا يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه..فالأم الثقلة والأب المكلوم الذين فقدوا أبنائه لم يقتل أبنائهم إلا بدعو من القرضاوي الذي قال اقتلو الضباط والجنود، من أفتي بقتل أولادنا لا يستحق الحياة".

أوضح الإعلامي، أنه من قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات لايستحق الحياة، مستشهدا بقول الله تعالي :"ولكم في القصا حياة يا أولي الألباب"، متسائلا: "هل أكون أكون مذنب عندما أطلب بإعدامهم فأنا أحرض على تطبيق العدل"، مشيدًا في الوقت ذاته بمسلسل "الأختيار"، واصفًا إياه بأنه عبارة عن جرعة فيتامانت وطنية لتقوية المناعة.

وتابع الديهي: "نحن نعد العدة للبناء وليس الهدم أما هؤلاء يعدون لقتل الناس وتدمير الأرض.. والنصر يكون بالبناء والتعمير، الرئيس قال اللي اتعمل في مصر خلال 5 سنوات أقسم بالله يساوي عمل 20 سنة"