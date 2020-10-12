"القاهرة الاستراتيجي" يدعو لتأسيس منتدى العلمين للسلام

دعا مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS إلى تأسيس منتدى عالمى فى مدينة العلمين الجديدة يحمل اسم «منتدى العلمين لأبحاث السلام». وقال الكاتب أحمد المسلمانى، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، رئيس المركز، إن مدينة العلمين الجديدة هى مدينة عالمية بامتياز، لما لها من موقع رائع، ومرافق سياحية وثقافية وتاريخية عديدة، لذا تحتاج إلى إطلاق منتدى عالمى للحوار الثقافى، على غرار منتدى دافوس العالمى الذى يركز على الحوار الاقتصادى. وأضاف «المسلمانى» أن «العلمين كانت مسرحاً لواحدة من أكبر معارك الحرب العالمية الثانية، وكان قادتها من نجوم تلك الحرب المأساوية، فقد أصبح اسم المارشال البريطانى مونتجومرى الذى انتصر، والمارشال الألمانى روميل الذى انهزم من أشهر أسماء قادة الحروب الحديثة. واليوم فإن ما كان مجالاً للحرب والدم وزراعة الألغام وحصاد الموت، أصبح مكاناً لزراعة الحياة وبناء الرخاء.

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية أن إطلاق منتدى عالمى للسلام فى مدينة العلمين الجديدة، والذى يمكن أن يعمل بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وكذلك جامعتى الإسكندرية ومطروح، سوف يشكِّل تعزيزاً لرسالة المدينة الجديدة، التى أسسها الرئيس السيسى فى ربيع عام 2018. وأضاف أن ترويج اسم العلمين لا يجب أن يكون سياحياً فحسب، بل يجب أن يكون سياسياً وثقافياً كذلك، فهذه المنطقة الرائعة من جغرافيا مصر يمتد تاريخها من الفراعنة إلى الرومان، ومن أهوال الحرب العالمية الثانية إلى صناعة الأمل على شاطئ المتوسط. وتابع: سيعمل «منتدى العلمين لأبحاث السلام»، والذى يمكن أن يستفيد من الهيكل التنظيمى لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فى نطاق واسع يشمل جميع المناطق الجيوسياسة المهمة فى عالم اليوم، ويقيم علاقات تعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة. معلماً جديداً للقوة الناعمة، ورسالة مصرية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.