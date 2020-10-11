"صحة إسكندرية" تتلقى تبرعات بـ51 ألف جنيه لتجهيز الطب الطبيعي

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور خالد جمال عبد الغني، عن قبول تبرعات المجتمع المدني لتجهيز أقسام العلاج الطبيعي بعدد من وحدات طب الأسرة بالإسكندرية، بلغت قيمتها 51 ألف جنيه، بهدف تحسين وزيادة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للمرضى.

وأكد "عبد الغني"، في بيان أصدرته مديرية الصحة اليوم الأحد، على أهمية مشاركة المجتمع المدني مع الدولة يداً بيد، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن تلك المشاركة تعكس ثقة المجتمع المدني في الأداء الصحي للدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر بن الخطاب علي، مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم عن طريق تلك التبرعات تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية "فلسطين"، في منطقة العامرية، بالظهير الصحراوي غرب الإسكندرية، عن طربق التبرع من المجتمع المدني بجهازى تنبيه كهربائي، وجهاز للعلاج بالموجات فوق الصوتية، وجهاز للعلاج بالأشعة تحت الحمراء، و3 أسرة خشبية وعجلة كتف، علاوة على تجهيز غرفة كاملة لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم توفير عدد 5 أسرة جلسات، وسلم تمارين، ولوحي اتزان لتمارين الأطفال، وأرضية فوم لحجرة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بوحدة طب الأسرة بمنطقة "خورشيد"، بالظهير الريفي للإسكندرية، وسريرين خشب، وجهاز تنبيه كهربي، بوحدة طب الأسرة بناحية "ابن سهلان" غرب الإسكندرية.