مكتبة مصر بالمنصورة تحتفل بنصر أكتوبر.. و"الشيخ": ذكرى فخر وكرامة

أكد نائب محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعتز بها كل المصريين، باعتبار أنها تعيد وتكرر التأكيد في أذهان الجميع، الفخر والاعتزاز بجيشنا الباسل، الذي استطاع استرداد الأرض والعرض والكرامة، وذلك في ملحمة تاريخية، عبر فيها جنودنا البواسل إلى عمق سيناء، وارتوت أرضها الطيبة بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة.

جاءت تصريحات نائب محافظ الدقهلية خلال الاحتفالية التي نظمتها مكتبة مصر العامة بالمنصورة، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر، بحضور كل من الدكتورة أسماء النقراشي، والدكتور أحمد مختار، والدكتور محمود راشد، أعضاء فريق متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، والذين يؤدون فترة التدريب العملي على العمل التنفيذي طوال شهر أكتوبر بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتفقد المعرض الذي أقامته المكتبة، ليعبر عن أمجاد وتضحيات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر عام 1973، ووجه "الشيخ" كلمة أمام الحضور، أكد فيها أن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار على مر العصور، وأضاف أن حرب أكتوبر ترسخ في أذهان الأجيال المتعاقبة ذكرى عزيزة غالية في نفوس المصريين جميعاً.

وبعد أن نقل نائب المحافظ للحاضرين والمشاركين في الاحتفالية تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية، قام "الشيخ" بتكريم فريق العمل بالمكتبة، والأطفال المشاركين في الاحتفالية والمعرض، كما كرم فرق الكشافة والهلال الأحمر، لجهودهم المتميزة في تقديم الدعم والمساندة في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت بنطاق المحافظة.