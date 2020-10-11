1300 كشاف "ليد" دفعة جديدة لإنارة شوارع وميادين الدقهلية

تسلمت المهندسة شيماء صديق، مدير عام المرافق بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، الدفعة الجديدة من كشافات "الليد"، بعدد 1300 كشاف، وكذلك 150 عداد "تايمر" للتحكم في مواعيد الإنارة بالشوارع والميادين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، وبتكلف من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وبحسب بيان أصدرته محافظة الدقهلية، فإن ذلك يأتي في إطار خطه المحافظة لدعم الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بهدف تحسين مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين بالمراكز والمدن والقرى، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الإضاءة.

وقالت المهندسة شيماء صديق، مدير عام المرافق، إنه سيتم توزيع الكشافات الجديدة على عدد من الوحدات المحلية بمراكز ومدن دكرنس وميت سلسيل ومنية النصر، كما سيتم توزيع عدادات "التايمر" على 6 وحدات محلية، وبذلك يكتمل تغطية جميع المراكز والمدن والأحياء بعدادات التحكم في مواعيد إنارة الشوارع والميادين.

وأضافت مدير عام المرافق أن هذه العدادات يمكن من خلالها التحكم في مواعيد الإنارة والإطفاء، ترشيداً للاستهلاك، كما أنها تحافظ على العمر الافتراضي للكشاف.

وأشارت إلي أن الدفعة الجديدة تأتي استكمالاً لمراحل التوريد التي بدأت في شهر مارس الماضي، ليبلع إجمالي ما تسلمته المحافظة، حتى الآن، من الهيئة العربية للتصنيع، إلى 175 ألف و643 كشاف "ليد"، تم توزيعها على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، لتحسين مستوى الإضاءة العامة بالشوارع والميادين.

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، تحقيقا لرضا المواطنين، ومنها خدمات الإنارة العامة، حفاظاً على المظهر الحضاري للدقهلية.