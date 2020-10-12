"مصر ترد الجميل".. زوجات الشهداء على أعتاب البرلمان

«ولاد كل شهيد ولادى، ومش ولادى أنا بس، دول ولاد كل المصريين»، هكذا وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهكذا أوفى.. فعلى مدار السنوات الماضية، كانت «أسر الشهداء» محط اهتمام خاص وبالغ لدى المصريين قيادة وشعباً، فلم يقتصر الأمر فقط على حضورهم المناسبات والتكريمات الرسمية، أو حتى إنشاء صندوق لرعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بل أصبحوا الآن يتصدرون مشهد انتخابات مجلس النواب بترشح زوجات هؤلاء الأبطال على قوائم الأحزاب والتيارات السياسية. فالماراثون الانتخابى هذه المرة، ليس مجرد سباق على كراسى «النواب»، ولكنه بمثابة تكريم أيضاً لأسر الشهداء.