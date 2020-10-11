مجزرة في الشارع.. كواليس مقتل بائع خردة بـ"السيوف" أمام المارة بقليوب

"هو اللى اضطرني اقتله".. كلمات اعترف بها عاطل في محضر اتهامه بقتل بائع خردة فى قليوب، ضربا بالسيوف، مشيرا إلى أن المجنى عليه، مدين له بمبلغ من المال، كان اقترضه منه، لشراء صفقة خردة، ثم هرب منه.

وأقر المتهم، أنه ظل يبحث عن المجني عليه في كل مكان، وتحديدا فى مناطق الصف وأطفيح والعياط، حيث أن المجني عليه مقيم بإحدى قرى العياط، لكنه كان يهرب منه.

وأوضح المتهم وهو عاطل، يدعى "س. أ"، أنه أقرض المجني عليه مبلغا من المال حوال 1500 جنيه، لشراء خردة وبيعها، على أن يرد المبلغ لدى بيع تلك الخردة، لكنه لم يلتزم بالموعد المتفق عليه وماطله.

وأضاف المتهم، أن المجني عليه هرب منه، فظل يتقصى أثره حتى علم أنه هرب إلى منطقة قليوب، فتعقبه هناك، وكان يستقل توك توك، ثم توقف بجوار المجني عليه، وقال له: "نصيبك تموت هنا"، ثم انهال عليه بالسيف حتى مزقه، ثم هرب.

وكشفت تحريات قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، أنه تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز، والعثور على جثة بائع خردة، مُقيم بالعياط، وبها جرح طعني.

وما قرره شاهدا رؤية، أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق، توقفت مركبة "توك توك" بجواره، وترجل منها شخص مجهول، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام إثرها ذلك الشخص بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وهرب صحبة قائد مركبة "التوك توك".

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطليّن، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.

وتم بإرشاده، ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة أسفل مسكن المتهم الثاني، وكذا السلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.