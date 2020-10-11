النمنم: من يُطالب بالمصالحة مع الإخوان أصوات خارجية تدعم الإرهاب

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة سابقًا، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32 كانت شديدة الوضوح، حيث أكد أنه لا يريد المصالحة مع من يريد هدم البلاد، وهي رسالة تخص الجماعات الإرهابية أو الدول التي ساهمت في زعزعة الاستقرار بالدولة المصرية.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة بذلت جهودا مضنية منذ 2013 لكنها قوبلت بالعنف، لافتا إلى أن الذين يطالبون بالمصالحة الآن هم أصوات من الدول الخارجية الذين يدعمون الإرهاب.

وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أن سياسة المقايضة التي كان يعمل بها الرئيس الراحل حسني مبارك انتهت مع انتهاء زمنه، كما أن الدماء التي سالت جعلت المصالحة مع الجماعة الإرهابية مستحيلة، فنحن نرى ما يجري في مناطق كثيرة حول الدولة المصرية منها سوريا والعراق وليبيا، فهؤلاء ليسوا خصوما سياسيين يمكن المصالحة معهم.

وتابع: " يريدون إسقاط الدول لتقوم دولة الميليشيات، فحديثهم عن الصلح هو حديث وهمي، كل التجارب التي خاضها الرئيس السادات والرئيس حسني مبارك مع جماعة الإخوان ثبت فشلها ورأينا ما نتج عنهم في 2012 و2013، حيث إنهم لا يريدون الوطن من أساسه".

وأوضح أن الكتيبة 103 التي كان يتولاها أحمد المنسي تشكلت في حرب 1967 خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد تحرير سيناء أصبحت الكتيبة مستهدفة من الإرهابيين، ولابد أن نكون على وعي تام بأننا نحارب جماعة هي ظهير لدول تريد زعزعة الأمن المصري القومي.