إيمان عبدالقادر: ملفات أسر الشهداء والمرأة والتعليم والصحة على رأس أجندتي البرلمانية

استشهد زوجها الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن فى منطقة بئر لحفن، جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، يوم 9 مايو 2016، وكان أحد أبطال سيناء الذى سطر بدمائه الذكية تضحيات بطولية شهد بها الجميع، إنها إيمان عبدالقادر، مرشحة تنسيقية شبابـ الأحزاب والسياسيين على «القائمة الوطنية من أجل مصر» المنافسة فى انتخابات مجلس النواب.

وقالت «إيمان عبدالقادر»، فى حوار لـ«الوطن»، إنها اختارت الترشح لمجلس النواب من خلال التنسيقية، باعتبارها تضم جميع الأطياف السياسية، ولن تكون محسوبة على تيار معين، مشيرة إلى أن ملفات وتشريعات «أسر الشهداء» و«المرأة والتعليم والصحة» ستكون على رأس أجندتها البرلمانية المُقبلة. وطالبت «إيمان» الدولة بزيادة الأعمال الفنية الخاصة ببطولات شهداء القوات المسلحة والشرطة، مضيفة: «ابنى عايز يطلع ظابط ويخدم فى شمال سيناء زى أبوه».. وإلى نص الحوار

"التنسيقية" نموذج حي لتمكين الشباب بدليل مشاركتهم القوية في "النواب والشيوخ" ونواب للمحافظين

لماذا قررتِ خوض انتخابات مجلس النواب من خلال تنسيقية شباب الأحزاب؟

- سعيدة جداً بتمثيل تنسيقية شباب الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب، وأشكرها على اختيارى، فالتنسيقية تضم تيارات سياسية مختلفة هدفها فقط خدمة الوطن، وتضم جميع التيارات والأحزاب التى يُطلق عليها «المعارضة»، وهى غير محسوبة على تيار بعينه، وشعارها «سياسة بمفهوم جديد» ومن نتائج هذا التوافق المشاركة القوية بـ«القائمة الوطنية من أجل مصر».

والتنسيقية تجربة مهمة وفارقة جداً فى العمل السياسى ونموذج حى لتمكين الشباب، بدليل مشاركتهم القوية، سواء فى الحياة السياسية من خلال الترشح لمجلسى النواب والشيوخ، أو حتى مشاركتهم فى الجهاز التنفيذى للدولة كنواب للمحافظين.

كيف نجحت القائمة الوطنية فى تنحية التنوع الأيديولوجى بين المشاركين بها؟

- القائمة الوطنية من أجل مصر، نتاج لائتلاف واجتماع التيارات السياسية المختلفة على أرضية مشتركة واحدة، وهى إعلاء مصلحة الوطن، والنهوض بالدولة.

ما تفاصيل أجندتك فى مجلس النواب المُقبل؟

- هناك عدد من القضايا والتشريعات الموجودة على رأس أولوياتى، أهمها ملف المرأة المعيلة، وصندوق أسر الشهداء، والرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتماماً بالغاً بملف أسر الشهداء بشكل لم يحدث من قبل، وسأهتم بالتعليم والصحة، باعتبارها محاور أساسية فى خطة التنمية الشاملة والمستدامة.

أطالب الدولة بزيادة الأعمال الدرامية التي تبرز أمجاد الجيش لحماية الشباب من الأفكار الهدامة

كيف تابعتِ المسلسلات الوطنية عبر شاشات التليفزيون؟

- هذا أمر فى غاية الأهمية لتوعية الأطفال والجيل الجديد، وظهور هذه الأعمال يمثل طفرة كبيرة، باعتبارها تثقيفاً سياسياً ووطنياً، فمسلسل مثل «الاختيار» نقل إلى المواطنين معاناة أسر الشهداء، وهناك قطاع كبير لم يكن يعرف هذا الأمر، ولا أتحدث هنا عن الجيل الجديد فقط، وإنما عن الجيل القديم، الذى لم يكن يعلم حجم هذه المعاناة، وهو ما نقلته الأعمال الفنية فى السينما والتليفزيون، والتنوع فى تقديم هذه المواد، يُعد تقوية وعودة للروح الوطنية لدى صغار السن، لذا أناشد الدولة زيادة هذه الأعمال، لأهميتها فى حماية الشباب من خطفهم من جانب الجماعات المتطرفة وزرع أفكار شاذة داخلهم.

زوجة الشهيد عادل عبدالحميد: "ابني عايز يطلع ظابط ويخدم في سيناء زي أبوه"

كيف يتحدث أبناؤك عن زوجك الشهيد وبطولاته؟

- هذا ميراث فخر وعزة وكرامة وميراث قوة، ومن فترة إلى أخرى أتناول مع أولادى أحاديث عن بطولات والدهم هو ورفاقه من أبطال القوات المسلحة، ومدى حبهم للبلد، وبذل الغالى والنفيس من أجل الوطن حتى لو هنضحى بأرواحنا، وأولادى فخورين جداً بوالدهم، ومن الطبيعى أن تكون هناك معاناة بسبب الفراق، ولكن هذه المعاناة يصاحبها الفخر والعزة، لأنهم يعلمون جيداً «إزاى كان والدهم بيواجه أهل الشر، وعادل الله يرحمه دخل مداهمات فى جبل الحلال لتطهيره من هؤلاء الأوغاد، وأولاده يعلمون جيداً حجم التضحية التى قدّمها من أجل تراب هذه البلد، ونحن كأسرة كنا جزءاً من هذه التضحيات، ومحمد ابنى بسبب بطولات والده بيقول «عايز أبقى ظابط وأخدم فى شمال سيناء زى بابا».

شعب مصر واعٍ

الشعب لديه وعى كافٍ تجاه خطط قوى الشر، لأن إصرار قوى الشر والجماعات الإرهابية قطار لن يتوقف، وهو دليل على ضعفهم «مش عارفين يعملوا إيه، ومش عارفين يخربوها، والشعب بيحب بلده، وعايز يوصل بيها لأعلى مكان، بدليل تكاتفه أثناء مرحلة الانهيار الاقتصادى، وحقق بعدها طفرات يشهد لها العالم»، وللأسف نشر الشائعات وسيلتهم الأساسية ضد البلد، وآخرها كانت شائعات المظاهرات الأخيرة.