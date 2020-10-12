شاب ينقد طفلا من محاولة خطفه بالإسكندرية: أنا عندي عيال

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو يوثق محاولة إنقاذ مواطن لسيدة حاول شخص خطف طفلها أثناء ذهابها إلى السوق في مدينة السلام سبيكو في محافظة الإسكندرية، وذلك خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وقال الشاب مصطفى أبو رية الذي تدخل لإنقاذ الطفل، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن الفيديو منذ شهرين، وكان أثناء ذهاب سيدة إلى السوق في الساعة الثامنة صباحا ونصف وفوجئ أثناء ذهابه إلى عمله في شركة الكهرباء بهذا الحدث.

وأوضح مصطفى، أنه شاهد شخصا ينزل من على دراجة بخارية وآخر يسير بالبطء وحاول الشخص خطف نجل السيدة بالقوة فصرخت فنزل من سيارته ليفاجأ بهروب الشخص ولم يستطع الإمساك به وتم تهدئة روع السيدة وأكدت أنها لا تعلم هؤلاء الأشخاص وهم عصابة.

وتابع: "الفيديو المتداول الآن حدث قبل شهرين لكنه انتشر مؤخراً لمطالبة الجمهور بمحاسبة وملاحقة الخاطفين، للأسف مشي بسرعة بالموتسيكل كان نفسي أطوله، أنا عندي مريم ومحمد ولادي، وشعرت بأن الطفل اللي كان هيتخطف ابني مش ابن الست".