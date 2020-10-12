تفعيل "الانتساب" بألسن الأقصر وانطلاق الكشف الطبي لطلاب "سياحة وفنادق"

شهد الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، انطلاق إجراءات الكشف الطبي بكلية السياحة والفنادق لطلاب الفرقة الأولى للعام الجامعي 2020-2021، وذلك بإشراف د صابر جابر، عميد الكلية.

وقامت كلية السياحة والفنادق بإجراء المقابلات الشخصية لطلاب المرحلة الأولى والثانية، كما قامت بعقد ندوة تعريفية عن الكلية وأقسامها المختلفة (الدراسات السياحية – الدراسات الفندقية - الإرشاد السياحي) للطلاب وأولياء أمورهم.

وقامت الكلية بالاحتفاء بالطلاب الجدد وتم عرض فيلم تسجيلي لهم عن الكلية وانشطتها المختلفة وكذلك نظام التشعيب بالكلية، وخلال الندوة تحدث "محجوب" عن مدى أهمية وجود كلية للسياحة والفنادق بمدينة الأقصر، تلك المدينة العريقة التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين، كما قدم التحية للطلاب وأولياء أمورهم متمنيا لهم عام جامعي سعيد.

في سياق متتابع أعلنت جامعة الأقصر بدء تفعيل الدراسة بنظام الانتساب العام بكلية الألسن، من اليوم، الإثنين، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية.

وأوضحت الجامعة أن التفعيل للعام الجامعي الجديد 2020-2021م للحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات المصرية والمعاهد العليا ، ويستمر التقديم حتى الـ17 أكتوبر 2020م علي أن تطبق القواعد الخاصة بدفع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة باللائحة والمقررة بنظام الانتساب العام ويتم التقديم بإلادارة المركزية لشئون الطلاب بمبني الجامعة المركزي.

وكانت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر قد أعلنت عن موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، وحددت غدًا الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الفحوصات عليهم.

وقالت إدارة الكلية إن مواعيد الكشف تبدأ من حرف (أ) إلى حرف (س) من الساعة ٩ ص : ١٢ ظ، ومن حرف (ش) إلى حرف (ي)، من الساعة ١٢ ظ : ٣ م، مؤكدة فى بيان رسمى، التشديد على تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير الكمامات والمواد المطهرة لهم، وذلك حرصا من جامعة الأقصرعلى سلامة أبنائها الطلاب.