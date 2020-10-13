حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة أخبار الأبراج الفلكية والحظوظ التي يتوقعها خبراء الفلك للاطلاع على رسائلهم اليومية من برجهم الفلكي، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وتبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل خلف الستار وتجنب الزهو بنفسك ولا تتسرع في غضبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك حماسا ويساعدك على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب مما يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة، وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر وعطارد في وضع داعم ويعدك ذلك بأوقات عاطفية حلوة والوقت مناسب لتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيزعلى أمور مالية ومهنية، فقط عليك أن تخطط وتدرس جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تدعمك وتساعدك علي الاقتراب ممن حولك بذكاء وقد تحقق فائدة من ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم يقظتك الذهنية قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم فرصة الاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا، ومع ذلك الفلك يطالبك اليوم بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يوجه تركيزك نحو تنمية أعمال ويدفعك أيضا لإظهار كل اللطف والتعاطف مع من يستحق من أصدقائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. احترس من الضغوط والخلافات ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان واليوم فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تدفعك للانطلاق بجرأة وروح متفائلة ويعدك ذلك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك ذلك إرباكا وعليك أن تصبر وتقاوم التشوش والعصبية وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر بمواجهة برجك وقد تمر علاقتك بمن تحب بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.