القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية لمرشحي مجلس النواب 2020 بدوائر البحر الأحمر الثلاث.

وجاء في بالدائرة الأولى وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، 16 مرشحا وهم محمد عبدالمقصود محمد وحداد عبد ربه إبراهيم حسين وعاطف عبدالحميد توفيق كريم وحافظ محمد لطفى مصطفى عبدالله وأمجد جمال محمود فرحات وأميمة نوبى منطلب حسين وسيد محمد بشير عبدالرحمن وحمادة محمد عبدالله محمد غلاب ومحمد خليل جاد إسماعيل وتيتو إبراهيم طه محمود وأبوالحجاج محمود إسماعيل أحمد وأحمد عبدالشافى طلبه عطية وعلى حسين على موسى وأحمد إبراهيم الضوى عابد وعبدالحميد محمد علي أحمد وأيمن أحمد محمد معوض.

َوجاء بالدائرة الثانية وتشمل مدن سفاجا والقصير ومرسى علم كل من عبدالناصر عطية سعد حسين مصطفى سطوحى جلال محمد ومحمد أبوالوفا حسن محمد ومحمد يوسف سالم يوسف وكرم أبوالنجا حمدى سمان وعبدالعظيم محمد عبادى خطيب وحسنى أحمد على سعيد ومحمد سعد جابر أحمد عبدالرسول رمضان عبدالرحمن عبدالحسين وجمال صالح حفنى أحمد وحسن شحات عبادى أحمد وجاء بالدائرة الثالثة وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين كلا من على نور على حسين وياسر شعبان يوسف إسماعيل العبدو مصطفى كنشيب حامد الحسن وأحمد محمد صلاح الدين السيد علي.

ليصبح إجمالي الأسماء النهائية 32 مرشحا بواقع 16 للدائرة الأولى و12 للثانية و 4 للدائرة الثالثة يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

وكانت شهدت دائرة رأس غارب والغردقة تنازل اثنين من المرشحين هما نسيم رزق الله وهاني حمد بينما شهدت الدائرة الثانية تنازل المرشح خالد سباق بينما شهدت دائرة حلايب وشلاتين وفاة المرشح إسماعيل دكروني وذلك قبل غلق باب التقدم بساعات.