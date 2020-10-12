بالتفصيل.. أوجه إنفاق 13 ألف جنيه سنويا على كل مصري في أول 20 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، والتي عقدت أمس الأحد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحكومة أجرت دراسة أظهرت أنّ الدولة تنفق على الفرد الواحد من يوم مولده حتى بلوغ سن الـ20 عاما، 13.100 جنيه سنويا، موضحا أنّ هذه الفئة العمرية تمثل 44.7 مليون من سكان مصر.

وأضاف أنّ الـ13.100 جنيه يتم تقسيمها إلى 8196 جنيها في ملف الخدمات التعليمية، و2530 جنيها في مجال الرعاية الصحية، و1060 جنيها في مجال الحماية الاجتماعية، و800 جنيه في مجال تحسين جودة الحياة، و474 جنيها في مجال الرعاية الشبابية والثقافية.

أوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة، اختلف تماما خلال الـ20 عاما الأخيرة، فبعد أن كان الفرد يحصل على 227 جنيها فقط في عام 2000، وصل لأكثر من 3000 جنيه في 2020.

وتابع مدبولي، أنّ "متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه في عام 2000، واليوم أصبح 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك في ظل مجهود الدولة لمواكبة ما يحدث، وما زال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في المرحلة المقبلة."

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة كانت تنفق 8.3 مليار جنيه في مجال الصحة عام 2000، واليوم أصبحت تنفق 93.5 مليار جنيه، كما كانت الدولة في العام 2000 تنفق 20.4 مليار جنيه على التعليم، واليوم تنفق 58 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي أنّ الزيادة السكانية في مصر مرتفعة مقارنة بدول العالم النامي، إذ وصل عدد السكان في عام 1970 لنحو 33 مليون نسمة، واليوم بعد 30 سنة وصل العدد لـ100 مليون، وكان عدد سكان تايلاند أكبر من مصر في 1970، إذ وصل عدد سكانها لـ37 مليون نسمة، وأصبحت حاليا 70 مليون نسمة.

وأضاف مدبولي، أنّ عدد المواليد السنوي عام 1950، يعادل نفس عدد المواليد السنوي في إيطاليا، وفي العام 1977، عادل عدد المواليد في مصر إيطاليا وفرنسا معا، بينما في عام 2019 أصبح عدد المواليد في مصر يعادل عدد المواليد في 6 دول أوروبية.