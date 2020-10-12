بينها "العلمين الجديدة".. طرح 25 ألف وحدة إسكان غير مدعومة قريبا

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية؛ سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، في 11 مدينة جديدة قريبا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين".

حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

وقالت عبدالحميد، إنّ مساحات الـ25 ألف وحدة هي 100 و110 و120 مترا، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أنّ المدن التي سيتم الطرح بها للوحدات المشار إليها، تتضمن مدن: رشيد الجديدة، ناصر بغرب أسيوط، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد الجزار، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان خلال أيام عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس السيسي.

ولفت وزير الإسكان إلى صدور موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.

وقال الجزار، إنّ المدن الجديدة هي: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحا أنّ الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترا على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.