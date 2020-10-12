%5 انخفاضا في استهلاك المصريين للأرز والفاكهة خلال أزمة كورونا

كشفت دراسة إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن تأثير أزمة كورونا على الأسرة المصرية، أن الفاكهة كانت أكثر السلع تأثرًا بتفشي الفيروس، حيث تراجع معدل استهلاكها إلى 5% خلال الفترة الثالثة من أول أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي، وذلك من إجمالي استهلاك الأسر للطعام، مقابل 14.5% في الفترة الأولى من بداية الجائحة في فبراير حتى نهاية مايو الماضيين، بنسبة انخفاض بلغت 9.5%.

انخفاض استهلاك الطيور والأرز

ورصدت الدراسة تراجع استهلاك الأسر للطيور، حيث انخفض استهلاكها إلى 14.4% في الفترة الثالثة، مقابل 22.8% في الفترة الأولى بنسبة انخفاض بلغت 8.4%، ما يعتبر أحد المؤشرات الجيدة لعودة الأسرة لنمط استهلاكها الطبيعي.

واضافت الدراسة أن الأرز من بين السلع التي انخفض نمط استهلاك الأسر لها خلال أزمة كورونا، حيث انخفضت نسب الأسر التي أبلغت عن زيادة استهلاكه من 7% في الفترة الأولى إلى 3.3% في الفترة الثانية، ثم إلى 2% فى الفترة الثالثة، أي بنسبة انخفاض 5%.

كما انخفضت نسبة استهلاك زيت الطعام بنسبة 6.2%، ثم البقوليات بنسبة انخفاض 3.8%، ما يعد تحسنا ملحوظًا.

واشارت الدراسة الى السلع التي زاد استهلاك الأسر لها خلال الازمة، ومن بينها الأدوات الطبية (قفازات وكمامات) بنسبة 25.7%، وبواقع 46.5% في الفترة الأولى إلى 69.3% في الفترة الثانية، ثم إلى 72.2% في الفترة الثالثة.

كذلك ارتفعت أيضًا نسبة الأسر التى أبلغت عن زيادة استهلاكها من المنظفات والمطهرات بنسبة 5.5% بالمقارنة في الفترات الثلاثة، ما يشير إلى زيادة وعي الأسر بخطورة فيروس كورونا والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقايه من الإصابة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أصدر اليوم الجزء الثاني من دراسة قياس أثر فيروس كورونا على حياة الأسر المصرية، وتضمن تقسيم الأزمة إلى ثلاث فترات الأولى من فبراير إلى نهاية مايو 2020، والثانية من يونيهو إلى يوليو، والثالثة من أول أغسطس حتى 20 سبتمبر، والمقارنة بين أحوال وأوضاع الأسر المصرية خلال الفترات الثلاث.