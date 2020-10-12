كلها من إنتاج السبكي.. "الفيشاوي" يكشف عن أفلامه الـ10 المفضلة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، 10 صور لـ"أفيشات" أفلامه المفضلة، التي أنتجها أحمد السبكي للسينما، على مدار السنوات الماضية، منذ فترة التسعينيات وحتى الآن، وعلق قائلا: "الأفلام اللي بحبها من إنتاج أحمد السبكي".

وجاء ترتيب الأفلام كالآتي:

إمرأة هزت عرش مصر

عرض الفيلم بدور السينما، عام 1995، من بطولة نادية الجندي، وفاروق الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعزت أبو عوف، وإبراهيم يسري، وتأليف رشاد كامل، ومعالجة سينمائية وسيناريو وحوار بشير الديك، وإخراج نادر جلال.

ويسرد الفيلم قصة الملك فاروق، حينما وجد نفسه مذعنا لأوامر الإنجليز، بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزارة، وفي أثناء رحلته إلى القصاصين يصاب في حادث تصادم، ومن هنا يتعرف على الطبيب يوسف رشاد وزوجته نهى، ويعجب بزوجته، ويلحقها بالعمل في القصر كوصيفته، والتي تحاول الصعود اجتماعيًّا من خلال ضعف شخصية الملك، خاصة بعد أن يكلف الزوج بتكوين الحرس الحديدي، والذي من خلاله يتم اكتشاف كل من الضابط المستهتر مصطفى كمال والضابط أنور السادات.

مستر كاراتيه

عرض الفيلم عام 1993، بطولة أحمد زكي، ونهلة سلامة، وإبراهيم نصر، وممدوح وافي، وعلاء عوض، وقصة وسيناريو وحوار رؤوف توفيق، وإخراج محمد خان.

وسرد الفيلم، قصة شاب قروي، يدعى صلاح، يحب ويتابع أفلام الفنون القتالية، وينتقل للعيش في القاهرة ويعمل في إحدى الجراجات، ويبدأ في التدريب على لعبة الكاراتيه على يد مدرب يدعى حسن، أملا أن يصبح بطل للعبة، ويقع في حب نادية موظفة محل الفيديو التي يستأجر منها شرائط اﻷفلام.

الفرح

عرض الفيلم، عام 2009، بطولة خالد الصاوي، وباسم سمرة، وماجد الكدواني، ومحمود الجندي، وصلاح عبدالله، وكريمة مختار، وسوسن بدر، وغيرهم، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وسرد الفيلم قصة زينهم، الذي يضيق به الحال؛ فيضطر لإقامة حفل زفاف، واستئجار عروسين، ليسترد ما دفعه من نقود كمجاملات في الأفراح، ليسد دينه ويشترى ميكروباص حتى تأتي المفاجأة، وتتوفى والدته أثناء الفرح، وعرض من خلال الفيلم بعض أشكال الحياة الاجتماعية بالمناطق الشعبية.

كباريه

عرض الفيلم، عام 2008، من بطولة خالد الصاوي، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وصلاح عبدالله، وعدد من الفنانين، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وسرد الفيلم قصة جماعة إرهابية، تقرر تفجير كباريه كبير وترسل أحد رجالها ليفجر نفسه في هذا الكباريه، والذي يضم عروسين في ليلة الزفاف، وفتيات ليل هاربات من بيوت أهلهن، وأخريات يعملن في السر، والعديد من نماذج المجتمع المختلفة في سرد لمعانتهم وأحلامهم.

اللمبي

عرض الفيلم، عام 2002، بطولة محمد سعد، وعبلة كامل، وحسن حسني، وحلا شيحة، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج وائل إحسان.

وسرد الفيلم، قصة اللمبي، الذي يعيش في حارة مع أمه "فرنسا"، بمنزل فقير، ويقع في حب جارته، لكن أباها يعترض على زواجهما، وتحاول والدته دفعه للبحث عن عمل كي يستطيع اﻹنفاق على نفسه، وتتوالى الأحداث.

ساعة ونص

عرض الفيلم، عام 2012، وشارك في بطولته ماجد الكدواني، وإياد نصار، وكريمة مختار، وأيتن عامر، وسوسن بدر، وأحمد الفيشاوي، وفتحي عبد الوهاب، ويسرا اللوزي، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج وائل إحسان.

ومن خلال أحداث الفيلم، يتم رصد معاناة المواطنين ومشاكلهم، من خلال قصص وحكايات مختلفة لركاب القطار المتجه إلى الصعيد، والتي تتنوع ما بين الفقر والمرض، والبطالة ومعاناة الهجرة خارج البلاد، إلى أن يقع حادث انقلاب القطار.

حملة فريزر

عرض الفيلم عام 2016، وشارك في بطولته هشام ماجد، وشيكو، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وسيناريو وحوار ولاء شريف، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويدور الفيلم في إطار فانتازي؛ إذ تتبدل الحالة المناخية لمصر، وتتحول إلى صقيع تام، ويقرر مجموعة من ضباط المخابرات السفر إلى إيطاليا في مهمة للحصول على جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع، ويقرروا انتحال شخصيات فريق عمل سينمائي لكي يتظاهروا بتصوير فيلم، ويتعاملوا مع ممثل فاشل يدعى "مديح البلبوصي"، وفتاة لديها سوابق في اﻵداب.

الحرب العالمية الثالثة

عرض الفيلم، عام 2014، وشارك في بطولته أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، وبيومي فؤاد، وإنعام سالوسة، وهو مقتبس من فيلم Night at the Museum، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم، داخل متحف شمع، يضم مجموعة تماثيل لأشهر شخصيات التاريخ، وتلك التماثيل تدب فيها الحياة فقط بعد الساعة الخامسة مساءً، وحتى الخامسة صباحًا، ويتصادف قبل موعد استيقاظهم بقليل دخول شاب يدعى خميس لهذا المتحف، لتبدأ مطاردة هذه التماثيل الحية، التي يرأسها الملك توت عنخ آمون له، كغريب ولص، حتى يحكم عليه بالإعدام، فينقذه علاء الدين، ويعقد معه صفقة مقابل مساعدته على السفر إلى ديزني لاند في أمريكا، وتتوالى الأحداث.

من ضهر راجل

عرض الفيلم، عام 2016، بطولة أسر ياسين، ومحمود حميدة، ومحمد لطفي، وصبري فواز، وياسمين رئيس، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج كريم السبكي.

وسرد الفيلم قصة شاب ملاكم يدعى رحيم، يعيش في حارة شعبية مع والده المسن، إمام المسجد، ويحب الشاب فتاة تدعى مي، ويقرر الزواج منها، وفور علم "حِنش" بما يدور بينهما من لقاءات عن طريق "طه"، الذي ينافس رحيم على حب مي، تتحول حياة الأول ووالده إلى جحيم، وتتوالى الأحداث.

قلب أمه

عرض الفيلم عام 2018 من بطولة هشام ماجد، وشيكو، ودلال عبدالعزيز، ومحمد ثروت ونور قدري، وفكرة تامر إبراهيم، وإخراج عمرو صلاح.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول زعيم عصابة يُدعى "مجدي تختوخ"، يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، ويحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب "يونس"، فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلبها إلى "تختوخ" ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.