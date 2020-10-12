في عابدين.. نواب الأحزاب ينسقون مع الأمانات مواعيد اللقاءات الجماهيرية

بدأ مرشحو دائرة عابدين عن الأحزاب، في ترتيب أوراقهم وتحركاتهم الداخلية من أمانات كل حزب، من خلال زيارات متعددة؛ للوقوف على مشاكل كل منطقة تمثلها الأمانة، وإعداد جدول للقاءات الجماهيرية، مع بدء الدعاية الانتخابية رسميا.

والتقى الدكتور أشرف حاتم، ومرشح مجلس حزب مستقبل وطن، بأعضاء هيئة مكتب أمانة قصر النيل، وعقد ندوة مع أعضاء المكتب؛ لمناقشه كيفية مساندة الأمانة حزبيا، وإعداد جدول باللقاءات الجماهيرية المطلوبة في جميع الأحياء.

كما التقى "حاتم" مع بعض أعضاء أمانة الوايلي لحزب مستقبل وطن، وتبادل أطراف الحديث معهم، عن أحوال الدائرة ومشكلاتها وكيفية حلها، والاتفاق على خطة دعم الأمانة له، وإعداد جدول باللقاءات والندوات الخاصة به.

وقال الدكتور محمد أبو حامد، مرشح حزب الشعب الجمهوري، إنه اختار هذه المرة خوض العملية الانتخابية منتميا لحزب وليس مستقلا، حتى يعتمد على قواعد الحزب، ويكون له ظهير شعبي تابع للحزب، مؤكدا أنه يتواصل مع أمناء الحزب خلال تلك الفترة.

وأضاف أبو حامد لـ"الوطن"، أن الانتخابات بشكل عام، دائما ما تكون معركة صعبة وليست سهلة، بين جميع المرشحين، مؤكدا أن المنافسة شرسة لوجود عدد من المرشحين، الذين لم يخوضوا الانتخابات لأول مرة، بل لهم باع طويل في ذلك وكانوا من أقرب منافسيه في الدورة السابقة، وعلى رأسهم الدكتور شيرين أحمد فؤاد، والدكتور أشرف حاتم، مرشح حزب مستقبل وطن، الذي يخوض العملية الانتخابية لأول مرة.

وتشهد دائرة عابدين، منافسة شرسة بين 11 مرشحا فرديا، في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية، وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 6 مستقلين.

ويتنافس الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ.

كما يتنافس صالح خليل، مرشح حزب الحركة الوطنية، برمز غزال، وعلى سليمان "التحالف الشعبي"، برمز سفينة، أما المرشحين المستقلين، فهم: جرجس فوزى عزيز أيوب، والشهير بالدكتور وليد فوزي، رمز حصان مستقل، وأمير هلال شمعة، وعادل شفيق جندي يوسف، رمز كف، وإبراهيم العبودي، برمز موتور، وصالح خليل.