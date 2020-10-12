تواصل اختبارات القبول في "علوم الأعمال" بالتعليم المدمج بسوهاج

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القبول التي أجراها مركز التعليم المدمج للطلاب المتقدمين للإلتحاق ببرنامج بكالوريوس التجارة في علوم الأعمال، بالشراكة مع جامعة القاهرة، رافقه الدكتور كمال سيد خليل، مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أن ٤٠٠ طالب وطالبة تقدموا للتسجيل بالبرنامج الذي يقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، بشرط مرور خمس سنوات، مشيراً إلى أن اختبارات القبول تمت تحت إشراف ومتابعة مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور كمال سيد خليل، أنه يشترط القبول بالبرنامج اجتياز المتقدمين لامتحان القبول، موضحاً أن الاختبارات أجريت اليوم بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، حيث شملت اختبارات في اللغة العربية، الإنجليزية والحاسب الآلي، لافتاً إلى إعلان النتائج النهائية للمقبولين علي الموقع الخاص بالمركز.

يذكر ان رئيس جامعة سوهاج شارك بورشة عمل لعرض آليات إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية للجامعة ومناقشة آليات تنفيذ أهدافها، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور احمد حسانين رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية، الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز الجودة و المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام، ومديري العموم ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص .

وفي بداية كلمته قال رئيس الجامعة، إن هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تطمح الجامعة لتحقيقها على عدة أصعدة سواء تعليمية، ميدانية ومجتمعية، موضحاً أن الجامعة مازالت في مرحلة المناقشة والتعديل والتحسين للوصول إلى الرؤية النهائية للأهداف المطلوب تحقيقها.

واشار عزيز الي انه تم مناقشة نقاط القوة وما تم تحقيقه من أهداف بالخطة السابقة، وتحديد نقاط القوة و الضعف للوضع الراهن، ووضعها كأساس للخطة القادمة، مع الاستعانة بمرجعية الخطط السابقة.