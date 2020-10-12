الري والزراعة يترأسان الاجتماع الـ 26 للجنة التنسيقية العليا المشتركة

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها رقم (26)، بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبرئاسة كلاً من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، بجانب رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل العقبات التي تواجهها.

استهل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع، بالترحيب بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسادة الحضور، مشيراً إلى أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين، وأكد على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.

ومن جانبه أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية فى تنفيذها، وأن تكون محل اهتمام الجميع، كما أكد على أهمية الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة، وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروعا قوميا، مضيفا أن تحديث نظم الرى يجب أن يمتد ليشمل الأراضى القديمة أيضا، وفي ذات السياق وجه بسرعه تسوية أى معلقات بين الوزارتين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس، وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري، بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه، وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع، لتحديد مواقع المآخذ والزمامات، وإعداد مذكرة مشتركة بآخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.

أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، فتجدر الإشارة ألى أنه تم الاتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات، وأن التقنين يكون مشروطا بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لإستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه اعتبارًا من الاجتماع القادم.

وفي سياق آخر فقد تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7 كيلومترات، حيث تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 كيلومترات، والمسافة المتبقية 3 كم مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية.

وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بنهو أعمال التطهيرات بطول 1.500 كم، وجاري قيام هيئة الثروة السمكية بنهو أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كم المتفق عليها مسبقا.

وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط، فتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة للثروة السمكية، والشركة القابضة للري والصرف، لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.