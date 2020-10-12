34 مرشحا للنواب في الكشوف النهائية للدائرة الأولى بأسوان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الـ34 في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بأسوان، وتشمل: مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير "أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

1. جلال أبو الحسن، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2. جابر أبوخليل، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب.

3. أحمد يس منصور، مرشح عن حزب الحرية، رمز الصقر.

4. عاشور العديسي، مستقل، رمز الأسد.

5. مدحت العبدلابي، مستقل، رمز التمساح.

6. أبوالنصر أحمد فيصل، مستقل، رمز الكف.

7. أبو الحسن الصافي، مستقل، رمز الغزال.

8. أحمد عباس أوباما، مستقل، رمز العقرب.

9. كمال السلواوي، مرشح عن حزب العدل، رمز الشعلة.

10. مجدي زكي الحجار، مرشح عن حزب صوت الشعب، رمز ساعد اليد.

11. فاطمة كريم، مستقلة، رمز كشاف إضاءة.

12. ثريا محمد "نوسة عبدون"، مستقلة، رمز السفينة.

13. محمد عوض صالح، مستقل، رمز عنقود العنب.

14. محمد حمادي "المستر"، مستقل، رمز السد العالي.

15. منصور السلواوي، مرشح عن حزب النصر، رمز الفيل.

16. هاني يوسف، مستقل، رمز الشاكوش.

17. سعد محمد حمادة "عماد"، مرشح عن حزب أبناء مصر، رمز الأتوبيس.

18. عبدالعاطي أبو ترس، مستقل، رمز الترس.

19. كوثر شحات عبدالوهاب، مستقلة، رمز الفراشة.

20. حمادة سعيد، مستقل، رمز المدفع.

21. محسن إش الله، مستقل، رمز المنبه.

22. جودت عبدالجبار، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

23. عبدالعزيز حسب الله ، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

24. وفاء عشري، مستقلة، رمز الميكروفون.

25. محمد جلال، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الكأس.

26. عبدالعزيز العزايزي، مستقل، رمز التليفزيون.

27. داليا سامي، مستقلة، رمز بندقية صيد.

28. محمد فؤاد الشريف، مستقل، رمز الديك.

29. محمد القباحي، مستقل، رمز السهم.

30. كريمة بكار، مرشحة عن حزب النصر، رمز غصن الزيتون.

31. رضا هريدي، مستقل، رمز الشمعة.

32. محمد الصحفي، مرشح عن حزب مصر المستقبل، رمز الرديو.

33. هلال الدندراوي، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز المفتاح.

34. أحمد صالح، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتى تشمل مدينة ابوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.