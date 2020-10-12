مطار القاهرة يستقبل 85 رحلة دولية بـ8980 راكبا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الإثنين، 85 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 8980 راكبًا، فيما يغادر المطار 86 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وآسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 9128 راكبًا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كانت الشركه الوطنية القابضة "مصر للطیران" قد أعلنت أنها ستسيّر على مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 3200 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بـ"مصر للطيران"، أن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، ولندن، ولارناكا، ونيروبي، والخرطوم، والشارقة، وبيروت، والبحرين، والمدينة المنورة، وأبوظبي، و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من اسطنبول، والدمام، والرياض.

كما تسيّر الشركة 8 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوي.

وتطبق سلطة الطيران المدني المصري وجميع الشركات العاملة بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".