محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، للوقوف على معدلات التنفيذ التي بلغت تسبتها 94% وتتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان ويأتي إنشائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التي يجرى تنفيذها بالمجمع وتابع أعمال توصيل المرافق وخاصة أعمال الحفر لتوصيل كابلات الكهرباء للمجمع وخطوط التليفونات، واستمع إلى شرح من مهندسي الشركات المنفذة للأعمال التي تم تنفيذها كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع وأعمال المرافق والبنية التحتية التي يجرى تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء مشدداً على سرعة نهو الأعمال وفقًا للشروط الفنية والمواعيد الزمنية.

وقال محافظ أسيوط، إن المجمع سيساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية.

وأعلن تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق ووجه المحافظ للمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.