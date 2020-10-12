بالأسماء.. 43 مرشحاً بالقائمة النهائية لمرشحي النواب بالمنصورة

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، وعددهم 43 مرشحاً، في الانتخابات المقرر إجراءها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر القادم.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين بدائرة بندر المنصورة، بحسب ورودهم في كشف المرشحين الصادر عن اللجنة، وهم:

وحيد رمضان فودة محمد

محمد محمد السيد البسيوني

تامر حسن علي حسن

نبيل إبراهيم الدسوقي أحمد وردة

أكرم محمد نبيل مرسي داود

محمد إبراهيم محمود محمد الشناوي

أحمد محمد سلام الشرقاوي علي

محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله البغدادي

إسلام رمضان عزب عبد الرحيم

علاء الدين كمال إبراهيم رزق

نجلاء فتحي الدسوقي عبد الخالق عبد الله

ندى الجميعي إبراهيم الدسوقي الجميعي

علي أحمد عبد المجيد عوض الله

محمد لطفي متولي غازي

عمرو عبد العظيم جمال محمود الصراف

محمد محمد مصطفى حسن الورش

محمد أحمد السيد مصطفى البيومي

محمد إبراهيم بدر إبراهيم أحمد

محمد صلاح عبد اللطيف السيد

إيهاب رجب الشربيني طلبة أحمد جاد

رمضان محمد الحسيني عوض

ولاء محمد استقلال عوض شعبان

محمد عبد اللطيف محمد أبو المعاطي

أحمد أمين محمد الشنهابي

مصطفى الشحات السعيد عبد الواحد

طارق عبده محمد أحمد

وادى أحمد محمد المهدي

مدحت محمد الهجرسي الجزار

عزة صابر السيد الموجي

أحمد محمد السعيد مصطفى العمريطي

مسعد رزق علي ندا

أمجد عبد الحليم حسن خيال

شيرين عياد عياد خليل

محمد نوار محمد علي

دعاء سامي علي علي النجار

ميرفت محمد صلاح محمد محمد شاهين

محمد خالد السيد مسلم طعيمة

عادل رجب عبد الجليل إسماعيل

هند محمد أبوهاشم محمد جبر

أحمد محمود طاهر نور الدين السيد نور

أحمد السيد عبد الرحمن صادق

فاطمة محيي الدين عبد المعطي المسدي

داليا السيد أحمد السيد الإتربي