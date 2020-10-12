رئيس الرابطة الطبية بروما: ننتظر مرحلة خامسة لكورونا بسبب الإنفلونزا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسيطة في "روما"، إن إيطاليا وأوروبا يعيشان المرحلة الرابعة من الموجة الكبيرة الأولى لفيروس كورونا، والموجة الأولى تقسم إلى 5 مراحل، والخامسة ستكون مع بداية الشتاء والإنفلونزا.

جاء ذلك تعليقا على ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بالدول الأوروبية، والحديث عن موجة ثانية للفيروس.

وأضاف "عودة" في تصريح لـ"الوطن": "هناك ارتفاع كبير في عدد المصابين في أوروبا وإيطاليا خلال المرحلة الرابعة، التي بدأت بعد نهاية موسم السياحة وبداية المدارس والصيف مع خروج الشباب للمرافق الليلية ونشاطهم، ولهذا السبب ارتفع عدد المصابين".

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسيطة في "روما"، إلى أن "الفرق بين الرابعة والأولى أن قوة الفيروس أقل، ينتشر أكثر ولكن يسبب أعراض أقل أو تأثيره أقل، ولهذا عدد المصابين كثير لكن الوفيات قليلة، وأيضا الذين يذهبون إلى المستشفى عددهم قليل، ومن هم في غرف الإنعاش أقل".

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، أن ارتفاع الإصابات في إيطاليا وأوروبا بدأ مع شهري سبتمبر وأكتوبر، منوها إلى أن المرحلة الخامسة ستكون مع قدوم موسم الأنفلونزا، "وستكون المرحلة الحاسمة التي ننتظرها، لنرى معدل ارتفاع عدد المصابين، وما أن يعرفه الجيش الأبيض ليفرق بين المصابين بالانفلونزا، وفيروس كورونا".

ووجه رئيس الرابطة الأوروبية، عدة نصائح؛ لتجنب تداعيات الفيروس مع قدوم موسم الانفلونزا، قائلا: "ننصح أولا بعمل مسحات أكثر، فقد وصلنا إلى 130 ألف مسحة في إيطاليا، وفي شهر أبريل كانت 17 ألف، نسبة المصابين الآن 8% من السكان وفي أبريل كانت 30%".

وتابع "عودة": "يجب تقديم لقاح الأنفلونزا لجميع المسنين والعاملين في القطاع الطبي، وثالثا أنه أي شخص يكون لديه أعراض للفيروس كفقدان حاستي الشم والتذوق أو الحمة أو جفاق الحنجرة، تقريبا 95% من هؤلاء مصابين بالفيروس وعليهم القيام بحجر صحفي والعلاج في المنزل والأدوية التي ينصح بها".

ودعا الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، الدول الأعضاء إلى تشديد القيود "على الفور"، في مواجهة بؤر جديدة لوباء "كوفيد-19"، للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن وضع كورونا مقلق في 7 دول بالقارة، من بينها إسبانيا.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحفي: "على كل الدول الأعضاء، اتخاذ إجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات على بؤر جديدة".

وسجلت في أوروبا، أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق؛ لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا.

بذكر أن معدل الوفيات لم يعد إلى المستويات التي سجلت في وقت سابق هذا العام، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.