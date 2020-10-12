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محمود مسلم

ضبط 8 أشخاص في القاهرة بتهمة التنقيب عن الآثار

كتب:

الوطن
11:35 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
المتهمين

المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن في منطقة مقابر "ترب الغفير" بدائرة القسم.

وتمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم من ضبط (8) أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش المُشار إليه "ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة  قطرها  2 متر بعمق 6 أمتار، كما ضبطت أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم أقر مالك الحوش بقيامه بإحضار باقى المتهمين للحوش ملكه لمساعدته فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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