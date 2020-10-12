"الخطة العامية" يتصدر إيرادات السينمات بـ300 ألف جنيه

واصل فيلم "الخطة العامية"، للمخرج معتز التوني، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، بتحقيقه 300 ألفًا و292 جنيهًا، أمس الأحد، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم، حول كفيفين يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو علي بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

"الخطة العايمة"، من بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

وجاء فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، في المركز الثاني بـ121 ألف و361 جنيه، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى.

وجاء فيلم "توأم روحي"، للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثالث بـ 61 ألف و147 جنيهًا، وفقا للبيان ذاته.

وتدور أحداث "توأم روحي"، في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل وكوكبة من النجوم، وتأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 12 ألفًا و19 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.

ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، والفيلم من تأليف عادل صليب.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح، 25% إلى 50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.