"الداخلية" تعيد 20 ألف جنيه لمواطن بالقاهرة قبل إبلاغه عن الواقعة

أعلنت وزارة الداخلية إعادة مبلغ مالي 20 ألف جنيه إلى مواطن في القاهرة، سرقه لصان، وألقي القبض عليهما، قبل إبلاغه المواطن عن الواقعة.

وأوضحت أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، اشتبهت في سيارة يستقلها شخصان، وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما مبلغ مالي 20 ألف جنيه "مجهول المصدر".

واعترف المتهمان بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص حال توقفه أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وتمكن التوصل إلى المجني عليه، وباستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة، وقرر أنه لم يكن قد أبلغ عن الواقعة وأنه كان في سبيله للإبلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.