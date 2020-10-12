"النائب المحترم" تدشن استبيان آراء في مرشحي الدقهلية

أطلقت حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" في الدقهلية اليوم، استبيان لاستطلاع أراء المواطنين في مرشحي انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الخامسة "دكرنس، بنى عبيد، شربين"، والتي ستجرى الانتخابات فيها المرحلة الثانية بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر من الشهر القادم.

وقال محمد عبد الغنى شادي، المنسق العام للحملة، إن الاستطلاع يهدف إلى قياس رغبة المواطنين في المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وضرورة وضع عدة معايير لتقييم المرشحين منها السمعة الحسنة والخبرة بالعمل السياسي والكفاءة والرؤية التشريعية ومدى إلمامه بدوره في البرلمان وتفاعله المباشر مع المشكلات الملحة والمرتبطة بالتعديلات الجذرية أو النسبية للقوانين المختلفة وغيرها من المعايير الأخرى، مضيفًا أن الحملة ستقوم بطرح نتائج الاستطلاعات أمام الأهالي بشفافية وموضوعية.

وأضاف "شادي"، في بيان صحفي: "أننا نؤمن بأن التوعية هي الطريق الصحيح للوصول إلى المواطن وإيمانًا منا بأن الكثير من المصريين يريدون أن يكون مستقبل مصر أفضل، وأن يتم انتخاب برلمان يعبر بشكل حقيقي عن إرادة المصريين فإن أفراد الحملة رفضوا فكرة التمني فقط دون العمل على أرض الواقع، ولذلك قمنا بعمل هذه الحملة لتوعية المواطنين، وتنمية فكرهم السياسي في القدرة على اختيار المرشح المناسب لكى يكون ممثلا أمينا عن الشعب تحت قبة البرلمان بعيدا عن المال السياسي والعصبية والحملة تعتمد بشكل أساسي على التواصل والاتصال بالمواطنين، لتبادل المعلومات عن المرشحين وتاريخهم السياسي.

وتابع، أفراد الحملة متطوعون ويقفون على الحياد من جميع المرشحين ولن يكونوا مع أحد ضد أحد وتهدف الحملة إلى طرق أبواب المواطنين من أجل توعيتهم بأهمية أصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة وتوعيتهم أيضًا بأهمية مجلس النواب، وما هي مواصفات عضو مجلس النواب القادم وما هو دوره ومهامه المطلوبة منه، وحثهم على المشاركة الإيجابية وكيفية الاختيار، وسعيًا وراء انتخابات قانونية نزيهة.

وأشار المنسق العام للحملة، إلى أن هذا الاستطلاع سيستمر حتى ظهر يوم الخميس 5 نوفمبر 2020، ضمن الحرص الذى توليه حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" لتوعية المواطنين بانتخابات مجلس النواب، وحثهم على المشاركة وحسن الاختيار النائب الذي سيمثلهم تحت قبة البرلمان.