بالأسماء.. 26 مرشحا للنواب في المنزلة بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، القائمة النهائية للأسماء المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المنزلة، والتي تضم مركزي "المنزلة والمطرية" بمحافظة الدقهلية، وعددهم 26 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي: