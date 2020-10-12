بالأسماء.. 26 مرشحا للنواب في المنزلة بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
12:41 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
الانتخابات - أرشيفية
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، القائمة النهائية للأسماء المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المنزلة، والتي تضم مركزي "المنزلة والمطرية" بمحافظة الدقهلية، وعددهم 26 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.
والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:
- مجدي محمد علي الأمير.
- محمد محمود أحمد العتماني.
- مصطفى محروس مصطفى عبده.
- السيد محمد محمد علي إسماعيل.
- أحمد أحمد الحديدي مشميش.
- شعبان السيد محمد محمد.
- أحمد محمد محمد سمره.
- إيهاب صلاح أحمد عبده العميري.
- طارق العربي محمود سليمان.
- محمد حسني محمد كمال سالم غنيم.
- نسيم إسماعيل عبدالعال أبوالعز.
- إبراهيم مجدي إبراهيم فتحي إبراهيم سالم.
- حسين السعيد علي علود.
- أمين محمد أمين عبدالمجيد حلبية.
- نيفين السيد محمد سالم السيد.
- تسنيم مجدي محمد حسن شلباية.
- إبراهيم منصور إبراهيم منصور.
- وليد أيمن محمد المتولي أبوالعطا.
- سامح منصور كامل علي.
- حسن يوسف محمد حسن كردوشه.
- عبده عبدالحكيم أبوالنور الباز.
- محمد جمال محمد فهيد.
- محمد نصر محمد نصرالدين حال.
- عبدالله عبدالمجيد عبدالمجيد شلوف.
- وليد السيد العربي فرح.
- عزت إبراهيم السيد رحمو.