جرار وصاروخ وغطس تحت الماء.. أحدث الوسائل الدعائية لحصد أصوات الناخبين

على مدار أيام الدعاية الانتخابية، استعاض عدد كبير من المرشحين على المقاعد الفردية في مختلف الدوائر عن الطريقة الكلاسيكية في الانتخابات، بابتكار وسائل دعائية جديدة لجذب الناخبين، من خلال استخدام مجسمات خشبية أو معدات حقيقية لإبراز رمزهم الانتخابي.

ويُغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في 18 أكتوبر الجاري، على أن ينطلق الاقتراع بالخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر، وتعلن النتيجة 1 نوفمبر المقبل.

واستعانت حملة الدكتور محمد جنيدي، مرشح حزب الشعب الجمهوري عن دائرة مركز ناصر والواسطى في بني سويف، بمجسم لصاروخ تعبيراً عن رمزه الانتخابي، بهدف تذكير الناخبين به أثناء عملية التصويت في الانتخابات.

كما استعان محمد سيد كامل حسان، المرشح عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مركز شرطة ناصر بسلالم خشبية خلال مسيراته بقرى المركز، تعبيراً عن رمزه الانتخابي.

ونظم مؤيدو اللواء أسامة أبوالمجد، مرشح حزب حماة الوطن عن دائرة دكرنس وبنى عبيد وشربين، مسيرة لدعمه في الانتخابات من خلال جرار زراعي وركب عليه، وزفه الشباب بالطبل والمزمار على طريق دكرنس المحمودية.

وطافت مسيرة لدعم محمد مجدي هبالة، مرشح حزب حماة الوطن عن دائرة طلخا ونبروه، عدداً من قرى الدائرة باللوادر والجرارات التي زينها مؤيدوه بالأنوار وصوره لجذب الناخبين.

ووزع مؤيدو وحيد فودة، مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة الأولى مدينة المنصورة خلال المؤتمرات الداعمة للمرشح أقلامًا تحمل صورته ورقمه الانتخابي على الناخبين.

وفي إطار اعتماد المترشحين على إعلانات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" كوسيلة دعائية للمرشح محمد علام، مرشح مستقل عن دائرة قويسنا وبركة السبع في المنوفية.

وفي سياق ابتكار المرشحين لوسائل جديدة في الدعاية الانتخابية، روج مؤيدى حمادة غلاب المرشح المستقل عن دائرة رأس غارب والغردقة شمال محافظة البحر الأحمر، صوراً للمرشح تحت الماء للإعلان عن دعمه وجذب الناخبين لتأييده.

ورد عبد الحميد محمد سرحان المرشح عن نفس الدائرة بالغطس حاملًا صورته الانتخابية تحت الماء للترويج لحملته الانتخابية.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرين عدد 100 مقعد لكل منها.

3 آلاف 965 مرشحا يتنافسون على 284 مقعدا فرديا بالانتخابات

ويتنافس 3965 مرشحًا على المقاعد الفردية، و4 قوائم انتخابية، هي القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة، التزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.