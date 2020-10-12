صور.. دعاية مرشحي النواب تتحدى المساجد ومصالح الحكومة بسوهاج

لم تسلم المساجد ومباني المصالح الحكومية في محافظة سوهاج من الدعاية الانتخابية لمرشحي "مجلس النواب 2020"، حيث ظهر عدد كبير من اللافتات على واجهات المدارس والمستشفيات، وكأنها تتحدى الضوابط التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات، ووصل الامر إلى تعليق لافتات الدعاية الانتخابية على مداخل بعض المساجد.

وعلى عكس انتخابات مجلس الشيوخ، التي التزم فيها المرشحون بقواعد وتوقيتات الدعاية الانتخابية، تم رصد العديد من المخالفات لعدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب، الذين ضربوا بكل هذه الضوابط عرض الحائط، ولم تسلم أي منشأة من لافتات الدعاية الخاصة بهم، حتى أكشاك الكهرباء.

ولعل أبرز المخالفات التي تم رصدها في الدائرة الرابعة، ومقرها مدينة جرجا، وتضم جرجا والعسيرات، حيث يشهد مركز العسيرات المخالفات الأكبر في الدائرة، تتمثل في وضع المرشحين و"البنرات" على واجهات المدارس والمستشفيات، كما وضع أحد المرشحين صورته على مدخل أحد المساجد بدائرة المركز، في مخالفة صريحة لقواعد وشروط الدعاية الانتخابية.

مسئولون في الوحدة المحلية بالعسيرات أكدوا لـ"الوطن" أنه سيتم التعامل الفوري مع تلك المخالفات وإزالتها على الفور، كما سيتم التنبيه على رؤساء المصالح الحكومية بمتابعة المنشآت، ومنع المرشحين من وضع الدعاية عليها، وإزالتها بشكل فوري.

وتعتبر دائرة جرجا من الدوائر الساخنة في محافظة سوهاج، حيث يتنافس فيها 27 مرشحاً على مقعدين، بينهم 8 مرشحين في مركز العسيرات، و19 مرشحاً في مدينة جرجا وقراها، وتشتد المنافسة في مدينة جرجا، والتي يتخطي عدد الناخبين فيها 300 الف ناخب، بخلاف العسيرات التي تضم نحو 100 ألف ناخب.