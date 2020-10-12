احتفالا بانتصارات أكتوبر.. عرض فيلم "الوطن" بسينما الكارتون المصري

بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، تقيم سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، من الساعة الثانية عشر ظهر السبت المقبل، وحتي الثالثة عصرا، نادي سينما الكارتون المصري، مع الالتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وتتضمن الفعاليات، عرض فيلم "الوطن"، الذي يشرح للأطفال معني الوطن بأسلوب مبسط، يعقبه عرض "مملكة النحل"، الذي يستعرض هزيمة جيش الجراد، الذي هاجم مزرعة النحل ووضعهم لخطة محكمة لهزيمة الجراد المحتل.

ويأتي الجزء الثاني من الاحتفالية، بعرض فيلم "أمير في بلاد الأساطير"، وفيه يحكي الجد لحفيده سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وقصة حرب أكتوبر.

أما الجزء الثالث، فيتضمن عرض أفلام "الشبر ونص، والنخلة نوسة، وحكايات الأراجوز"، وتدور حول تعميق قيم التعاون والمحبة التي تقود الي النجاح.

ومن المنتظر أن يعقب عروض الأفلام، ورشة فنية للأطفال، مع المخرجة شويكار خليفة، وعطية عادل خيري، وليلي فخري.

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، انطلقت فعاليات برنامج قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، في الفترة من 5 حتى 29 أكتوبر الجاري، فى السابعة والنصف مساء يوميا، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويشارك به فريق "لايف تيم"، بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، اليوم، بباقة من أغاني "الفريق، وزمن الفن الجميل"، لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، غدا الثلاثاء، الأغاني والمواويل الشعبية، بمصاحبة الطبل البلدي والمزمار والربابة، كما تقدم الفرقة برئاسة المخرج هاني النابلسي، 4 حفلات أيام 16 و17 و18 و19 أكتوبر، لباقة من أجمل استعراضاتها الشهيرة .