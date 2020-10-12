بالأسماء.. 46 مرشحا للنواب في دكرنس بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز دكرنس "الدائرة الخامسة" بمحافظة الدقهلية، والتي تضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، وعددها 46 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:

1. نصحي علي حسن علي.

2. مكرم السيد المتولي رضوان.

3. شوقي عبدالعليم عبدالحميد موسى.

4. أشرف الشبراوي سعد محمد أبوالعلا.

5. أبوزيد محمد محمد سالم سنان.

6. علي مصطفى البيلي حسن.

7. خالد حسن أحمد أبوشعيشع.

8. أحمد محب السيد عيد.

9. وليد رضوان عبدالسلام رضوان.

10. إيهاب أحمد حمدي علي السلاب.

11. أحمد حسين السيد أحمد خطاب.

12. أحمد حمدب عبدالفتاح علي.

13. عبدالخالق أحمد عبدالخالق إسماعيل.

14. أحمد محمد عبدالعزيز الحنفي.

15. عزة رمضان السيد النجدي.

16. أحمد السيد عبداللطيف السنجيدي.

17. ربيع حسانين فهمي حسانين.

18. محمد سعد السيد علي نور الدين.

19. صلاح فتحي أحمد عبدالعال.

20. إيمان أحمد المتولي أبوالعينين.

21. ماجد أبوالعزم المتولي إسماعيل جوجر.

22. الشبراوي عبدالحميد أمين حجازي حسن.

23. عادل عبداللطيف عبده علي.

24. عبدالمجيد صبري عبدالمجيد فرج.

25. حسام محمد إبراهيم بدوي.

26. صبري بديع عبدالمطلب الحسيني عبده.

27. إسماعيل توكل حسن محمد العدوي.

28. أحمد نبيل محمد مختار زكي عطا.

29. خالد متولي مسعد محمد.

30. عادل قاسم عبدالمنعم قاسم.

31. نشأت إسماعيل السيد منصور.

32. أحمد السيد المندوه حسن.

33. يونا محمد عبدالرازق حسين إسماعيل.

34. حسين محمد علي إسماعيل.

35. محمد منصور صادق غازي.

36. الخضر إبراهيم صابر جودة.

37. توفيق السيد توفيق عبدالله القاضي.

38. السيد حمدي عبداللطيف أحمد.

39. رمضان أحمد حسن حبيب.

40. محمد أسامة حامد أبوالمجد عمر.

41. نيفين محمود محمد أبوالمعاطي.

42. علاء علي محمد عبدالرازق.

43. عبدالفتاح عطية عبدالفتاح سعد خضير.

44. هناء الباز الدسوقي العدل.

45. أشرف أحمد لطفي محمد الحصي.

46. وليد فتحي السيد فرعون.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق، 362 طلبًا من راغبي الترشح في دوائر الدقهلية، وعددها 10، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مرشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.