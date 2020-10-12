بالأسماء.. 46 مرشحا لمجلس النواب في دائرة طلخا بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز طلخا "الدائرة الرابعة"، بمحافظة الدقهلية، التي تضم مركزي طلخا ونبروه، وعددهم 46 مرشحًا، وذلك بعد تنازل المرشح رقم "31" عن عدم خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:

1- هاني محمود أحمد محمد.

2- محمد ناجح حسب النبى محمد الشورى.

3- وليد شوقي شاكر حامد.

4- محمود عبدالحي محمد علي همل.

5- إكرامي فتحي محمود محمد الجمال.

6- السيد الخضر علي جوهر.

7- جيهان عطية عبدالحاكم علي نصر.

8- رفعت إبراهيم محمد عبدالعزيز.

9- فايز إبراهيم ناجي إبراهيم عابد.

10- صابرين جلال إبراهيم التابعي.

11- فرحات عبدالقوي إسماعيل رفروفة.

12- زينب المتولي المتولي محمد.

13- بسام منصور اليماني محمد فليفل.

14- ياسر محمد محسب أبوشعيشع.

15- عاطف ممدوح معوض عبدالرؤوف.

16- وليد إسماعيل عبدالعاطي السعيد.

17- مها عبدالعزيز إبراهيم مشالي.

18- عمرو فاروق أمين محمد خطاب.

19- ناصر السعيد أحمد أحمد البيلي.

20- السعيد زينهم عبدالحافظ حامد.

21- محمد طاهر السيد الزيادي.

22- سامح عبدالحليم عبدالحميد المرسي العراقي.

23- السيد العشماوي أبوالفضل عابد.

24- إبراهيم أنور الدسوقي بدرالدين.

25- رضا عبدالله محمد غازي حبيب.

26- موسى عبداللطيف السيد الحسينى الشريف.

27- فؤاد يونس مصطفى غازي.

28- حافظ فتحي عبدالحافظ غازي.

29- السيد المحمدي الحديدي إبراهيم.

30- السيد ابراهيم السيد.

31 - أحمد محمد علي فرج.

32 - محمود مصباح موسى حامد.

33- إبراهيم شوقى أحمد معوض.

34 - نهى محمد على محمد عبدالله.

35- رضا عبدالنبي محمود العوضى الجيار.

36 - أسامة محمود على على الخطيب.

37- فتحي رجائى فتحى مجاهد الخولي.

38 - إبراهيم شوقى عطية حجر.

39 - تامر عبدالحميد أبوالمكارم المتولي.

40 - صلاح أحمد سليمان القطمة.

41 - إبراهيم محمود إبراهيم الشحات.

42 - عمرو رضا فؤاد محمود.

43 - حامد العرابي محمد العرابي الهباب.

44 - محمد مجدى عبدالهادى البسطويسي.

45 - أبوالنجا السيد المرسي يوسف.

46 - محمد أحمد محمد صالح.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجرى اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعداً من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.