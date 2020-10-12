سيدة تتهم زوجها بإشعال النار في جسدها بكفر الشيخ بعد "نفاد رصيدها"

اتهمت سيدة من محافظة كفر الشيخ زوجها بإشعال النار في جسدها، بعدما استحوذ على كارت "الفيزا" الخاص بها، وعندما توجه إلى إحدى ماكينات الصرف الآلي لسحب مبلغ من المال، فوجئ بعد وجود رصيد في حساب زوجته، مما أثار غضبه وقام بإشعال النار فيها، محاولاً التخلص منها.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، اليوم الاثنين، يفيد بورود بلاغ من سيدة تُدعى "أ. أ. م."، مقيمة بقرية "الجرايدة"، دائرة المركز، تتهم فيه زوجها بإشعال النار في جسدها باستخدام مادة مشتعلة "بنزين"، وقالت في بلاغها إنها اعتادت العمل في إحدى الدول العربية، وتقوم بالإنفاق على المنزل وتوفير احتياجات الأسرة، خاصةً وأن زوجها "مدمن" على تعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أنه في يوم الواقعة، كانت بصحبة زوجها خارج المنزل، وطلب منها كارت "الفيزا" الخاص بها، لسحب مبلغ مالي من حسابها، وعندما فوجئ بعدم وجود رصيد، قام بشراء كمية من "البنزين"، وعادا إلى المنزل، وبمجرد دخولهما من باب الشقة، قام بسكب البنزين عليها، وأشعل النار في جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق بنسبة 50%، وفق تقرير طبي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 4708 لسنة 2020 إداري مركز بيلا، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية، فأمرت بضبط وإحضار الزوج المتهم، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.