حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يثق بنفسه وقدراته، يعرف بشخصية رومانسية وعاطفية ويصبح غاضبًا وقلقًا إذا أهملت مشاعره.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وتبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل خلف الستار وتجنب الزهو بنفسك ولا تتسرع في غضبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.