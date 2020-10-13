حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

رغم أنّ مواليد برج السرطان لا يحبون الوحدة والبعد عن الناس، إلا أنّهم يميلون للعزلة من وقت لآخر لإعادة ترتيب أمور حياتهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة، وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر وعطارد في وضع داعم ويعدك ذلك بأوقات عاطفية حلوة والوقت مناسب لتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.