إجراءات الحصول على قرض من بنك ناصر للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تشجیع العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة من خلال تأسیس مشروعات صغیرة لهم تساعدهم على زيادة الدخل، من خلال إعطائهم قروضا میسرة من خلال بنك ناصر الاجتماعى.

وترصد "الوطن"، الأوراق الخاصة المطلوبة للحصول على قروض بنك ناصر الاجتماعى، للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة:

المستندات المطلوبة لطلب القرض:

1- طلب الحصول على الخدمة (من فرع البنك).

2- للعملاء الجدد: بيان بالرقم القومي لطالب التمويل (من مكتب التأمينات).

3- صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمقترض والضامنين.

4- إيصال مرافق (كهرباء/غاز/مياه/تليفون) حديث لم يمر عليه ثلاثة شهور.

5- بيان مفردات مرتب للضامنين

للحصول على الخدمة أكثر من مرة:

6- تقديم وثائق عدد 2 ضامن (من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام) من العاملين الدائمين والمؤمن عليهم.

7- وثيقة وديعة مجمدة بالبنك.

شروط الحصول على الخدمة

1- لا يقل سن المقترض عن 21 عاما

2- تواجد طالب الخدمة شخصياً ولا يجوز الحصول عليها بموجب توكيل

3- ألا تتعدى قيمة الأقساط الشهرية إجمالي أو مدة القروض للحدود المسموح بها (يجوز الحصول على الخدمة لأكثر من مرة)

إجراءات المواطن للحصول على القرض:

1- تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء إجراءات الاستعلام الائتماني

2: فتح حساب جاري للمقترض بالبنك (للعملاء الجدد)

تكلفة الخدمة المرجوة:

- 25 جنيها فتح حساب جاري (للعملاء الجدد).

- 5 جنيهات طلب الحصول على التمويل.

- دمغة نسبية بواقع 0.002% (اثنان في الألف) من قيمة التمويل .

- 1% مصاريف إدارية من قيمة التمويل.

والجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي تأسس كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2مليون جنيه وتطور رأس المال حتى وصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه.

وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة في 25 يوليو 1972، ثم تطور انتشار البنك حتى وصل عدد فروعه إلى 93 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ويقدم البنك منتجات مالية وخدمات اجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئات.