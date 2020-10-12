المعهد المصرفي: 45 دولة أفريقية تستفيد من مبادراتنا التدريبية

قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن هناك نحو 45 دولة أفريقية استفادت من البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.

وأضاف "نصير"، على هامش مؤتمر صحفى، أقيم فى مقر المعهد بالإسكندرية، إن اجمالى عدد المستفيدين من دورات المعهد 95 ألف مستفيد فى عام 2019، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين فى العام الجارى 2020، بلغ نحو 88 ألف مستفيد بالرغم من وجود أزمة كورونا.

وأشار إلى أن المعهد المصرفي يعمل به نحو 600 مدرب، فى كل التخصصات المصرفية، موضحا أنه يمكن الحصول على هذه البرامج عبر الإنترنت.

يذكر أن المعهد المصرفي المصري حصل على الاعتماد الدولي لمدة 5 سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في أبريل 2009، كتأكيد للالتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح بذلك المعهد التدريبي الأول المعتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ديسمبر 2014، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى، تنتهي في عام 2019، والتي تم تجديدها لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي في 2024.

وبالإضافة إلى تميزه في مجال التدريب المصرفي، يقدم المعهد برامج المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على وحدتين متخصصتين للتدريب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي الحوكمة.

ولأن خدمات المعهد المصرفي لا تقتصر فقط على التدريب، يوجه المعهد جهوده ليصبح مركز التميز والمعرفة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات لنشر المعرفة في البحوث والتوعية وخدمات التقييم وخدمات الدعم الفني والاستشارات.

وكمؤسسة مسؤولة مجتمعياً، أطلق المعهد المصرفي المصري مبادرة "عشان بكرة"، عام 2012، وهي مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزي المصري في مجال التثقيف المالي وتطوير المنتجات والخدمات المالية التي تناسب الأطفال والشباب في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي المصري برعاية برنامج المعهد، التدريب من أجل التوظيف، لتقديمه لكل الطلاب بالجامعات الحكومية وعقد ندوات تعريفية بالتثقيف المالي بهدف تقليل الفجوة ما بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل من خلال تدريب المشاركين على مجموعة من البرامج المتخصصة التي تؤهلهم للتخصص في مجالات محددة وفقا لمتطلبات سوق العمل المصرفي والمالي.