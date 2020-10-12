صور.. محمد رمضان رفقة عائلته: ربنا يقدرني على رضاهم وسعادتهم

نشر الفنان محمد رمضان، أول صورة لوالده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الشهير " فيس بوك"، وكتب: "أبويا الغالي، يمكن اللي قدر يعمله هو بناء 2 رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان.. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة، أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي، ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".

ويحبذ رمضان إظهار أفراد أسرته في الإعلام، حيث ظهر جميع أفراد الأسرة من قبل، بالإضافة إلى ظهور والدته في حلقة عبر قناة "سي بي سي" قبل شهرته.

رمضان لديه شقيق واحد وهو "محمود" الذي يعمل كمدير أعماله، وشقيقة تدعى إيمان التي تمتلك شركة انتاج منتجات غذائية.

وكان الفنان محمد رمضان عبر إنستجرام، أعلن حصوله على أكثر من مليون مستمع شهريا، على المنصة العالمية سبوتيفاي.

وكتب رمضان: "الحمد لله إنجاز جديد أول فنان مصري يصل لأكثر من مليون مستمع شهريا، على المنصة العالمية سبوتيفاي، محمد رمضان.. قدمت في عامين 30 أغنية"

ونشر رمضان صوره تجمع 18 أغنية من أشهر أغانيه، وبها نسب المشاهدات.

وعلق قائلا: "ربنا يقدرني وأعمل كل ما يسعدكم، الحمد لله عملنا في سنتين فقط 30 أغنية، دول 18 منهم.. اكتب اسم أكتر أغنية حبيتها، ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان"

ونشأت مؤخرا أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، اشتعلت خلال الأيام الماضية، بعد أن أطلق رمضان أغنية بعنوان "الدبابة"، يسخر فيها من الفيشاوي بذكر اسمه.

بداية الأزمة، كانت من الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام حين صرح لـ"الوطن"، بأنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".