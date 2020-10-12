شوقي: تطوير المنظومة ليس بـ"التعليم عن بعد".. دي خطة للتعامل مع كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه عرض أكثر من مرة، وخلال مؤتمر صحفي منذ شهر، وكذلك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد الافتتاحات، خطة الدولة للعام الدراسي الجديد، لكن اختلط على بعض المواطنين والكتاب الأمر، "سألوا هل دي خطة العام المقبل، عشان جائحة كورونا، ولا دي ضمن الخطة العامة لتطوير التعليم".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أننا نستقبل عاما جديدًا، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فمنذ شهرين، كنا نتحدث عن الثانوية العامة وامتحاناتها، "تعبنا جدًا في تنفيذها، وكمان فيروس كورونا لسه موجود".

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن الاجراءات التي تتم حاليا جاءت من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مثل تقليل عدد الأيام وكذلك استخدام القنوات التليفزيونية، وغيرها من الخطة الذي تحدث عنها، "دي مش خطة التطوير، دي خطة للتعامل مع فيروس كورونا".

وتابع: "التطوير مش هو التعليم عن بعد ولا استبدال دور المعلم، دي اجراءات لنحافظ على ولادنا، وكمان نعدي العام الدراسي، التطوير ممكن نتكلم عليه وحده، بس دي منظومة فيها 23 مليون طالب، لازم نحافظ عليهم بكل ما نستطيع وده ما يشغلنا في الوقت الحالي".