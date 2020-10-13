غيرة وتعصب وعتاب.. 3 خلافات هزت الوسط الفني في أقل من شهر

شهدت الساحة الفنية مؤخرا عددا من الخلافات مع فنانين منهم أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان، أحمد السقا وتامر حسني، وأحمد فهمي وشيكابالا.

خلاف أحمد السقا وتامر حسني

بدأ الخلاف بين أحمد السقا وتامر حسني بعد أن ظهر السقا في برنامج "السيرة" عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حينما سألته عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني فى مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأضاف: "قمت بالاتصال بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين مما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع".وتابع: "لو قابلت تامر وقال لي كلمتين سينتهي الموضوع، وأنا مسامحه، ولكن ما حدث ليس من الجيد أن يحدث".

ليرد بعدها تامر عبر استوري إنستجرام الخاص به قائلا "حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أى حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك فى التلفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وأضاف: "عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين أنك بطل فى الفيلم، وأنا رديت عليك ان دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا مقولتش ان دي الشركة المنتجة، لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كدا، لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني، نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من أيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتى أو صفحة الشركة المنتجة".

خلاف أحمد فهمي وشيكابالا

حدثت مشاجرة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وكشف مصدر لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدّث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما، بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجئ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "انت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

وكشف المصدر عن اندهاش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجّه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقاً لتأكيد المصدر.

وتابع المصدر: تدخل أمير مرتضى ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته.

خلاف محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

كانت الأزمة بين رمضان والفيشاوي اشتعلت، بعد إعلان الأخير عن تقديمه أغنية "نمبر 2" في إطار "لعبة الراب" حسبما وصف، وكما هو المعروف عن ذلك النوع من الأغاني أن يقوم أحد مؤديه بإبراز قوته على الآخر من خلال الكلمات والأداء، إلا أن الفيشاوي ذكر أن أغنيته لا تتضمن أي إساءات أو تقليل من شأن محمد رمضان.

وتبادل الطرفان التعليقات بشكل غير مباشر عن طريق التلميح، حيث علق "الفيشاوي" على صور كواليس أغنيته "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر 1.. الدنيا مولعة"، فيما علق "رمضان" في أحد اللقاءات التليفزيونية "نمبر 1 حلم الجميع".

واستمرت التعليقات إلى أن وصلت لحد التصريح، حيث قال "الفيشاوي" في تسجيل صوتي عبر برنامج تليفزيوني "بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل مش طبيعي على السوشيال ميديا أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه ما نزلتش فواضح إن الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك"، بينما ظهر رمضان خلال برومو أغنية له ويظهر داخل دبابة يغني "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".