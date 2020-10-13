"نعش للأم وآخر للأب والابن".. الحزن يكسو قرية بالمنوفية بعد وفاة أسرة

عم الحزن أهالي قرية طوخ دلكة بتلا في المنوفية، بعد وفاة 4 من أبناء القرية في حادث مروع بالقليوبية بينهم طفل، حيث تم الانتهاء من كل التصاريح اللازمة من النيابة العامة بالدفن.

وشيَّع المئات من أهالي القرية جثامين أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بينهم طفل، وشاب آخر في حادث مروع، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على المشيعين للجنازة، بالإضافة إلى تداول معلومات خبر علي مواقع التواصل الاجتماعي كما أثار حالة من الحزن بين أهالي مركز تلا.

وشهدت الجنازة، التي ضمت المئات، إسلام خضر وابنه في نعش واحد، بينما تم وضع الأم في نعش آخر، فضلا عن وضع جثمان الشخص الرابع عرفة الشاذلي الذي توفي في الحادث ولحق بالأسرة، كما شهد تشييع الجنازة بكاء الأقارب وأهل المتوفين حزنا عليهم بعد الحادث الأليم.

على صعيد متصل، شيع المئات من أهالي قرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جثمان شاب لقي مصرعه أثناء عمله في ورشة حدادة ملك والده، بعد أن أصيب بكسر في الجمجمة، ولقي مصرعه في الحال.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعى "فادي.ح" 26 عاما، أثناء عمله في ورشة حدادة بناحية تلا ملك والده ولقي مصرعه في الحال.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تلا، بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، وتبين أن الشاب كان يعمل مع والده داخل ورشة حدادة وأثناء قطع إحدى البراميل باستخدام "أداة اللحام"، بدون فتحه والتأكد من تهويته جيدا، ما أدى إلى طيران غطاء البرميل في الهواء بعد انفجاره، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وتشير التحريات التي أجرتها مباحث تلا، إلى أن البرميل كان يتواجد به مادة قابلة للاشتعال أو غاز، ما أدى إلى انفجار البرميل، وحدثت الواقعة في حدوث والده داخل ورشة الحدادة، فيما نفت التحريات الشبهة الجنائية حول الواقعة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن الجثة.