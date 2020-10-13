رئيس بيلا كفر الشيخ: ضبطنا 7 أطنان سكر فاسد خزنها أحد التجار لبيعها

كشف أحمد إسماعيل رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ، عن تفاصيل ضبط وإعدام 7 أطنان من السكر غير صالح للاستخدام الآدمي.

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنّه جرى ضبط 7 أطنان سكر تمويني، أعاد أحد التجار تدويرها وبيعها على أنّها سكر حر، وجرى إعدامها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح إسماعيل أنّ "أحد التجار معدومي الضمير أعاد تدوير سكر تموين مدعم غير صالح للاستهلاك الآدمي وطرحه في الأسواق على أنّه سكر حر"، مشيرا إلى أنّ الأجهزة المعنية ضبطت الكمية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التاجر، فضلا عن تشميع المكان محل الضبطية".

وأضاف أنّ "التجار معدومي الضمير يجمعون السكر الفاسد، ويضعونه في مخازن ثم يبيعونه لمصانع الحلويات أو يطرحونه في السوق السوداء".